Sardegna: assessore Istruzione, nessun punto scolastico sarà soppresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non verrà soppresso alcun punto scolastico della Sardegna”. Lo ha affermato l’assessore della Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu, sentito in audizione dalla Commissione Cultura e lavoro, presieduta da Sara Canu (FdI), sulle criticità legate al dimensionamento scolastico, che sta creando molta preoccupazione. L’esponente della Giunta ha ribadito che la sua priorità è di tutelare la scuola sarda, gli alunni e le famiglie e fare valere la specificità della Sardegna con il Governo nazionale. In base ai numeri degli alunni e ai parametri dettati dal Governo, ha spiegato Biancareddu, la Sardegna, che oggi ha 220 dirigenti per 270 autonomie (di cui 50 in reggenza), avrebbe perso 80 autonomie passando a 190. Un pericolo scongiurato grazie all’intervento dell’assessore, che ha spiegato al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che oltre ai numeri bisogna utilizzare altri parametri come la morfologia della Sardegna, le difficoltà di collegamento interno, il tasso di dispersione scolastica, la densità demografica, oltre alla presenza di piccole isole e di minoranze linguistiche. (segue) (Rsc)