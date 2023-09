Nagorno-Karabakh: Pashinyan, situazione resta tesa ma speriamo in progressi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione resta tesa in Nagorno-Karabakh ma c’è la speranza di vedere presto dei progressi positivi in Karabakh. Lo ha detto oggi il premier armeno Nikol Pashinyan durante una riunione di governo. "La situazione continua a rimanere estremamente tesa, la crisi umanitaria prosegue. Siamo in costante contatto con i nostri partner nel Nagorno-Karabakh e come risultato delle discussioni tenutesi oggi possiamo affermare che ci sono speranze di progressi positivi", ha detto Pashinyan. L'auspicio del premier armeno è che i residenti locali possano tornare presto nelle loro abitazioni e non siano costretti a lasciare la regione. Il 19 settembre, l’Azerbaigian ha lanciato un’operazione militare in Karabakh, definendola “un’operazione antiterrorismo” per ripristinare l’ordine costituzionale. Le autorità di Erevan hanno parlato, invece, di un'aggressione, affermando che non ci sono unità armate armene nel Nagorno-Karabakh. Il giorno successivo, il 20 settembre, grazie anche alla mediazione delle forze di pace russe, è stato raggiunto un accordo sul cessate il fuoco. Le condizioni della tregua prevedono, in particolare, il disarmo dei gruppi armati armeni e il ritiro degli armamenti dal Karabakh. Il 21 settembre, nella città azerbaigiana di Yevlakh, 100 chilometri a nord est di Stepanakert (per gli azerbaigiani Khankendi), si è tenuto un primo round di colloqui fra i rappresentanti degli armeni del Karabakh e una delegazione della presidenza di Baku dedicato all'integrazione della regione nel Paese caucasico. (Rum)