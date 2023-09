Roma: allagamento Gianicolense, individuato danno, scuole aperte, alcuni bus ancora deviati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ingente perdita di acqua ha comportato ieri l'allagamento di Circonvallazione Gianicolense e di conseguenza un abbassamento di pressione della fornitura idrica sul quadrante San Camillo-Gianicolense, con conseguente mancanza di acqua nelle case. Il danno, a una tubatura idrica, si è verificato intorno alle 18:30 e poco dopo Acea è intervenuta sul posto con i tecnici per individuare l'origine della perdita ma anche con diverse autobotti per rifornire di acqua la popolazione della zona. I tecnici hanno lavorato tutta la notte per tamponare l'allagamento e stamattina le scuole saranno tutte riaperte regolarmente. Restano modifiche ai percorsi di quattro linee bus (H, 8, 791 e 792) che per il momento continuano a essere deviate su via Ramazzini. "Un grazie va ai tecnici di Acea per aver ridotto al minimo i disagi, in quanto già da stamattina quasi tutti i cittadini hanno regolarmente acqua nelle proprie abitazioni", spiega il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti. (Rer)