‘Ndrangheta: operazione “Karpanthos” a Catanzaro, arrestate 52 persone

- I carabinieri del comando provinciale di Catanzaro, nell’operazione antimafia “Karpanthos”, hanno eseguito su tutto il territorio nazionale un’ordinanza cautelare nei confronti di 52 soggetti (38 in carcere, sei ai domiciliari e otto con obbligo di presentazione alla Pg). L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dia) di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, ha visto l’impiego di 400 militari. I soggetti sono in custodia cautelare sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati nei loro confronti, di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti caratterizzate dalla disponibilità di armi, nonché di estorsione, rapina a mano armata, ricettazione, riciclaggio e intestazione fittizia di beni, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose. Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari. (Rin)