Cina-Serbia: ministro Trasporti Vesic a Pechino per il Global Sustainable Transport Forum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Costruzioni, dei Trasporti e delle Infrastrutture serbo, Goran Vesic, è in visita in Cina, dove parteciperà al Global Sustainable Transport Forum, che si terrà a Pechino lunedì e martedì 25 e 26 settembre. Durante i lavori del Forum Vesic avrà degli incontri bilaterali con vari ministri di diversi Paesi che si trovano in visita a Pechino. Domenica Vesic avrà un incontro bilaterale con il ministro dei Trasporti della Repubblica popolare cinese Lie Saiopeng. (Seb)