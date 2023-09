Iraq: premier Sudani, nessuna concessione sulla sovranità irachena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq rifiuta “qualsiasi minaccia di aggressione alle frontiere da parte della Turchia o dell’Iran e sulla sovranità irachena non vi sarà alcuna concessione”. Lo ha dichiarato il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, in un’intervista rilasciata all’emittente statunitense “Cnn”, come riferisce l’agenzia di stampa “Shafaq”. “Ci impegniamo a non consentire ad alcun gruppo armato di utilizzare la propria presenza sul territorio iracheno per aggredire i Paesi vicini”, ha chiarito Sudani, “stiamo lavorando per istituire commissioni per la sicurezza con la Turchia e l’Iran, al fine di individuare gli obiettivi raggiunti, rafforzando la stabilità ai confini”. Intanto, ha aggiunto il premier, le diplomazie di Iraq e Usa stanno dialogando per fissare una data per la prossima visita ufficiale di una delegazione di Baghdad a Washington, su invito del presidente statunitense, Joe Biden. Con gli Usa, infatti, “deve essere discusso e messo in atto l’accordo quadro strategico, che include aspetti economici e culturali”, mentre c’è “la volontà di espandere la cooperazione in altri settori”. (segue) (Irb)