Iraq: premier Sudani, nessuna concessione sulla sovranità irachena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla presenza di contingenti statunitensi nel Paese, Sudani ha dichiarato che “l’Iraq non ha bisogno di forze da combattimento, che siano degli Stati Uniti o di altri Paesi della coalizione internazionale: le forze di sicurezza irachene hanno raggiunto uno stadio avanzato di preparazione e competenze”. Inoltre, ha continuato, “lo Stato islamico non costituisce più una minaccia per l’Iraq”. Sudani ha quindi rivelato di aver ricevuto dal dipartimento di Stato Usa “una bozza per un memorandum di intesa, attualmente al vaglio del ministero della Difesa iracheno, riguardante le forme di cooperazione tra l’Iraq e la coalizione internazionale”. Per quanto concerne la ripresa delle esportazioni di petrolio dalla Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Sudani ha quindi precisato che Baghdad “attende che la parte turca compia i suoi passi” per riaprire l’oleodotto Kirkuk-Ceyhan, chiuso dallo scorso marzo. La sospensione delle esportazioni, infatti, secondo il primo ministro iracheno, è dannosa per tutti, anche per la Turchia. Il premier iracheno, infine, ha lanciato un allarme sulle conseguenze del cambiamento climatico, che sta privando l’Iraq delle sue risorse idriche, vitali per la sopravvivenza della popolazione. (Irb)