Regno Unito: Starmer, futuro governo laborista non si discosterà da normative Ue

- Un futuro governo laborista non si discosterà dalle normative dell'Ue né agirà in modo "diverso" dal resto del blocco comunitario. È quanto ha affermato il leader laborista Keir Starmer, andando così oltre la posizione ufficiale del partito sulla relazione post Brexit che vuole intrattanere con Bruxelles. Come riporta il quotidiano "The Times", Starmer ha suggerito che il suo partito, qualora dovesse arrivare salire al governo, promuoverà stretti legami con l'Ue: "C'è molto più terreno comune di quanto si possa pensare". "Ovviamente più condividiamo valori, più condividiamo un futuro insieme, minori sono i conflitti. E anzi emergono diversi modi per risolvere i problemi" ha detto Starmer, aggiungendo: "In realtà non vogliamo prendere le distanze, non vogliamo stracciare le politiche ambientali, non vogliamo abbassare gli standard lavorativi, alimentari e tutto il resto". Tali osservazioni arrivano pochi giorni dopo il discorso dello stesso Starmer, in cui ha detto che qualora il suo partito vincesse le prossime elezioni generali, il suo obiettivo sarebbe quello di "far funzionare la Brexit" e "utilizzare la nostra flessibilità al di fuori dell'Ue per garantire che la regolamentazione britannica sia adattata alle esigenze nazionali". (Rel)