Migranti: Cri, 300 persone in hotspot a Lampedusa

- A seguito del trasferimento di 400 persone, all'hotspot di Lampedusa ci sono circa 300 ospiti. Lo rende noto la Croce rossa italiana (Cri) in un comunicato nel quale si sottolinea come la situazione al momento sia di minore criticità con la speranza che continui ad esserlo anche nei prossimi giorni. La Cri ha poi convocato una conferenza stampa stamattina all'ingresso del centro di Contrada Imbriacola per fare un nuovo punto di aggiornamento ma anche per diffondere il video messaggio del presidente Rosario Valastro che dall'Assemblea generale dell'Onu a New York ha detto: "Sono qui a portare la voce di Lampedusa, dei migranti e di chi, come noi, è impegnato nell'aiuto umanitario". (Rin)