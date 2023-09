Ucraina: Caine (Thales), guerra ha ricordato necessità e urgenza di investire nella difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in un Ucraina "è una tragedia ma ha ricordato ai Paesi europei la necessità e l'urgenza di investire nel settore della difesa". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Patrice Caine, direttore generale del gruppo francese Thales. Caine ha riconosciuto che il conflitto in corso ha portato ad un'accelerazione degli investimenti nel settore della difesa, che se non c'è stata una "esplosione". "La difesa torna ad essere una priorità, cosa che permette agli industriali di ritrovare una forma di visibilità e di impegno sulla durata", ha spiegato il direttore generale di Thales. In merito alla realizzazione di una "Europa della difesa", Caine sottolinea "l'impatto" che hanno gli investimenti che vengono fatti a livello nazionale da ogni Paese. "L'Europa fondamentalmente fa quello per il quale è stata creata: definire delle regole comuni", ha detto il dirigente d'azienda. (Frp)