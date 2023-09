Usa: Biden annuncia nuovo ufficio federale per la prevenzione della violenza armata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato ieri un piano della Casa Bianca per l'istituzione del primo ufficio federale dedicato alla prevenzione della violenza armata. Il nuovo ufficio verrà affidato alla supervisione della vicepresidente Kamala Harris e sarà guidato da Stefanie Feldman, consulente del presidente sui temi legati alle armi da fuoco. Biden ha risposto così alle pressioni dei gruppi contro la violenza armata, che da anni chiedevano la creazione di un "centro di coordinamento" federale per contrastare la diffusione e l'utilizzo di armi da fuoco nel Paese. "Continuerò a sollecitare il Congresso ad assumere misure di buon senso che la maggior parte dei cittadini possa sostenere, come varare controlli universali dei trascorsi (degli acquirenti di armi) e mettere al bando le armi d'assalto e i caricatori ad alta capienza", afferma una nota diffusa da Biden. (segue) (Was)