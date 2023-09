Myanmar-Bangladesh: Usa annunciano 116 milioni di dollari per assistenza ai rohingya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti forniranno ulteriore assistenza umanitaria "alle popolazioni vulnerabili del Myanmar, del Bangladesh e della regione" per un valore superiore a 116 milioni di dollari. Lo ha annunciato tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, precisando che gli aiuti includeranno 74 milioni di dollari destinati al sostegno ai rifugiati rohingya e alle comunità che li ospitano. La nota sottolinea che il totale degli aiuti stanziata dagli Stati Uniti in risposta alla crisi umanitaria tra Myanmar e Bangladesh da agosto 2017 sale così a più di 2,2 miliardi di dollari. (Was)