Giappone: Nippon TV assumerà il controllo di Studio Ghibli

- Studio Ghibli Inc., lo studio cinematografico d'animazione del celebre regista, sceneggiatore, fumettista e produttore cinematografico giapponese Hayao Miyazaki, diventerà una controllata di Nippon television Network Corp (Nippon Tv). Lo hanno annunciato ieri le due aziende, precisando che Nippon Tv intende aiutare lo studio sul fronte amministrativo. L'emittente televisiva giapponese acquisterà il 42,3 per cento dei diritti di voto dello studio cinematografico previo versamento di una cifra non divulgata entro il 6 ottobre, diventandone principale azionista. Le due società vantano una relazione di lunga data; Nippon Tv ha trasmesso molti dei film d'animazione di Studio Ghibli, a cominciare da "Nausicaa della Valle del vento" nel 1985. L'annuncio giunge in vista di un inevitabile cambio generazionale per lo storico studio di animazione giapponese: Miyazaki, oggi 82enne, ha già annunciato che il nuovo film dello studio, "Il ragazzo e l'airone", è l'ultimo della sua carriera. Toshio Suzuki, attuale presidente di Studio Ghibli, ha 75 anni: a succedergli sarà il direttore esecutivo di Nippon Tv, Hiroyuki Fukuda. (Git)