Siria: Forze difesa israeliane annunciano operazione vicino confine con Alture del Golan

- I carri armati delle Forze di difesa israeliane (Idf) hanno distrutto due “strutture temporanee” utilizzate dalle Forze armate della Siria nella zona cuscinetto delle Alture del Golan. Lo hanno reso noto le stesse Idf, in un messaggio diffuso sulla piattaforma X (in precedenza Twitter), precisando che le due strutture violavano l’accordo sul disimpegno, concluso nel 1974 tra Israele e Siria sulle Alture del Golan. “Le Idf considerano il regime siriano responsabile di tutte le attività provenienti dal suo territorio e non consentiranno alcun tentativo di violare la sovranità israeliana”, si legge ancora nel messaggio. Nella stessa giornata di ieri, un drone israeliano aveva ucciso due membri del movimento della Jihad islamica nella regione di Beit Jinn, nella campagna occidentale di Damasco, in prossimità del confine con le Alture del Golan. A riferire la notizia è stato l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, secondo il quale i due sono stati uccisi mentre viaggiavano a bordo di una motocicletta. Nessun commento, invece, è giunto sull’episodio da parte delle autorità di Israele. Tuttavia, secondo l’emittente israeliana “I24News”, l’attacco del drone “presumibilmente israeliano” ha preceduto l’operazione annunciata dalle Idf nella zona cuscinetto tra Siria e Israele. Secondo l’Osservatorio, inoltre, qualche ora prima dell’incursione dei carri armati delle Idf in territorio siriano, diversi carri armati e veicoli militari israeliani avevano attraversato la barriera di confine situata nella campagna di Quneitra. (Res)