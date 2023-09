Usa: Texas, cittadina di Eagle Pass proclama lo stato di emergenza migratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eagle Pass, cittadina del Texas al confine con il Messico, ha proclamato lo stato di emergenza a causa dell'insostenibile afflusso di migranti proveniente dal Centro America. Il sindaco della cittadina, Rolando Salinas Jr., ha dichiarato che la decisione è stata assunta a fronte di un ulteriore aumento del flusso quotidiano di migranti privi di documenti attraverso il confine. "La città di Eagle Pass si impegna per la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini. La dichiarazione di emergenza ci dà la possibilità di richiedere risorse finanziarie per fornire gli ulteriori servizi resi necessari dall'afflusso di migranti privi di documenti", ha detto il sindaco. Le comunità di confine del Texas registrato quotidianamente migliaia di ingressi irregolari di migranti, che spesso si accampano per giorni nelle strade e negli spazi pubblici delle cittadine di primo ingresso. (Was)