Cina: università d'eccellenza archivia gli esami di lingua inglese

- Una tra le più prestigiose università della Cina, la Jiaotong University di Xi'an, ha annunciato d'aver rimosso gli esami di lingua inglese dalla lista dei requisiti per la laurea. La decisione, che giunge in un contesto di crescenti tensioni strategiche tra Cina e Stati Uniti, riaccende il dibattito in merito al ruolo dell'inglese come "lingua franca" globale nel sistema dell'istruzione superiore cinese. L'annuncio dell'ateneo, diffuso mercoledì tramite una nota, ha suscitato clamore sui social media: molti tra gli internauti cinesi hanno espresso apprezzamento per la decisione, sollecitando altre università del Paese ad assumere iniziative analoghe. Il superamento del College English Test, un esame nazionale standardizzato di lingua inglese tenuto per la prima volta nel 1987, costituisce da decenni un requisito di laurea nella maggior parte delle università cinesi, pur non essendo una politica ufficiale del governo. La decisione della Jiaotong University riflette le tendenze nazionalistiche in corso da anni nel Paese, assieme a un cambio di percezione collettiva derivante dalla progressiva emersione della Cina come potenza di livello globale. (Cip)