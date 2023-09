Iraq: Sulaymaniyah, ucciso responsabile militare dell’Unione patriottica del Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un responsabile militare del partito dell’Unione patriottica del Kurdistan (Puk) è stato ucciso oggi davanti alla sua abitazione, nella città di Bazian, nel governatorato di Sulaymaniyah, all’interno del territorio della Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo ha riferito l’agenzia di stampa curda irachena “Basnews”. L’uomo, il 53enne Haji Mohammed, era un responsabile militare del Puk, partito che controlla la sicurezza degli aeroporti di Sulaymaniyah, sia quello internazionale, sia quello di Arbat, colpito lo scorso 18 settembre da quello che le autorità irachene avevano identificato come un “drone turco”, ma che per Ankara era un ordigno caduto per errore sull'aerodromo durante un'esercitazione militare congiunta tra le forze antiterrorismo (costituite da membri del Puk) e gruppi di "terroristi" delle Unità di protezione popolare (Ypg, curde siriane) e del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk, curdo turco). (Irb)