Siria: quarto giorno di proteste a Qamishli contro l’Amministrazione autonoma curda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il quarto giorno consecutivo, ieri sono state indette proteste nella città di Qamishli, nel governatorato nord-occidentale di Hasakah, contro la decisione del Partito di unione democratica (Pyd) di “quadruplicare” i prezzi dei carburanti. Lo ha riferito l’agenzia di stampa curda “Basnews”. Il Pyd guida l’Amministrazione autonoma del nord e dell’est della Siria (nota anche come Rojava), governo de facto nato nel 2016 come “entità federale democratica”. Nelle ultime settimane, tuttavia, l’entità curdo-siriana è attraversata da tensioni: da un lato tra le Forze democratiche siriane (Fds, le Forze armate del Rojava) e diverse tribù arabe della regione di Deir ez Zor, rappresentate dal Consiglio militare della città; dall’altro fra le istituzioni civili dell’Amministrazione autonoma e la popolazione a Qamishli e nelle aree circostanti. Il Pyd, infatti, alla guida dell’entità curdo-siriana, non ha divulgato, finora, le cifre ufficiali relative alla rendite provenienti dai giacimenti petroliferi, in particolare quelli della regione di Jazira, di grande rilevanza strategica. Il primo aumento dei prezzi dei carburanti risale allo scorso luglio, ma non era stato annunciato, per scongiurare il rischio di proteste. Tali aumenti hanno un impatto significativo sulla vita della popolazione, poiché incidono sui prezzi dei generi alimentari e di prima necessità, oltre che sui servizi di base, come trasporti e sanita. (Res)