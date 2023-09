Usa-Vietnam: premier Chinh incontra inviato per il clima Kerry a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chin, ha incontrato ieri a New York l'inviato presidenziale speciale per il clima degli Stati Uniti, John Kerry. Durante l'incontro, che si è svolto a margine della 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, i due interlocutori hanno espresso soddisfazione per il buon esito della recente visita ad Hanoi del presidente Usa Joe Biden, culminata nell'elevazione delle relazioni bilaterali al rango di partenariato strategico globale. Il primo ministro ha ringraziato Kerry per il suo ruolo nell'organizzazione della visita, e ha discusso misure tese a dare pronta attuazione agli accordi raggiunti in tale occasione, specie per quanto riguarda la risposta al cambiamento climatico. Kerry ha ribadito il sostegno di Washington all'obiettivo del Vietnam di conseguire la neutralità carbonica entro il 2050. (Was)