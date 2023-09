Arabia Saudita: ministro Esteri, ascesa gruppi armati minaccia la sicurezza internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo crescente dei gruppi armati minaccia la pace e la sicurezza a livello internazionale e contro di essi occorre adottare “misure severe”. Lo ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri saudita, Faysal bin Farhan, durante una “sessione di dialogo informale a livello di ministri degli Esteri” fra tre Paesi della Lega araba e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come riferisce l’emittente “Al Arabiya”. I colloqui si sono tenuti a margine della 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Il capo della diplomazia saudita, alla testa della delegazione araba, ha messo in guardia, dunque, sul peso crescente che i gruppi armati, operanti al di fuori del quadro istituzionale dello Stato, hanno come fattori di crisi e instabilità. La facilità con cui questi gruppi hanno accesso ad armi avanzate e a strumenti tecnologici sofisticati, ha aggiunto bin Farhan, conferisce loro un’incisività che travalica i confini geografici. All’incontro hanno preso parte una delegazione del Consiglio di sicurezza Onu e tre Stati membri della Lega araba, ovvero Arabia Saudita, Algeria e Bahrein, che ospiterà il prossimo vertice dell’organizzazione. (Res)