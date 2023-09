Onu: Lavrov vede Guterres, evitare "doppi standard" in documenti Nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha incontrato a New York il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, cui ha sottolineato l'inammissibilità dell'uso di "doppi standard" nei documenti delle Nazioni Unite. Lo riferisce il ministero degli Esteri russo. "L'attenzione durante il colloquio si è concentrata sulle assicurazioni del segretario generale delle Nazioni Unite di astenersi dal partecipare ad iniziative che non implichino la partecipazione di tutte le parti. Lavrov ha anche sottolineato l'inammissibilità dell'uso di 'doppi standard' nei documenti statistici delle Nazioni Unite e in altri documenti relativi ad alcuni territori”, si legge in una nota. La conversazione tra Lavrov e Guterres, avvenuta a margine della 78ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, si è concentrata su urgenti problemi internazionali, nonché su vari aspetti della cooperazione bilaterale. (segue) (Rum)