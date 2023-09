Onu: Lavrov vede Guterres, evitare "doppi standard" in documenti Nazioni Unite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo ha sottolineato la necessità che la leadership dell'Onu e tutti i suoi dipendenti rispettino i principi di imparzialità. Lavrov, inoltre, ha invitato il segretario generale a impedire che i rappresentanti delle varie strutture dell'organizzazione unitaria vengano coinvolti in iniziative politicizzate nel contesto della crisi ucraina. Lavrov e Guterres hanno discusso anche del tema della riforma dell’organizzazione per adattarla alla nuova realtà globale. Il ministro russo ha sottolineato l'importanza delle opinioni di tutti gli Stati membri dell'Onu nell'attuazione delle riforme e nel preservare il carattere intergovernativo dell'organizzazione, rispettando la “divisione del lavoro” tra i suoi organi principali. La Russia, si legge nel comunicato, ha espresso la propria disponibilità a partecipare attivamente alle discussioni del Summit sul futuro del 2024 e a lavorare sul suo documento finale, il cosiddetto Patto per il futuro. (Rum)