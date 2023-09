Kosovo-Serbia: Borrell, Kurti non ha accettato compromesso, oggi nessun accordo possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e la più ampia comunità internazionale, compresi gli Stati uniti, "ritengono che questo sia l'unico modo realistico" per far funzionare l'attuazione del processo di normalizzazione, ha poi proseguito Borrell, in modo che entrambe le parti abbiano la garanzia "che le loro azioni siano ricompensate da contro-azioni dalla parte opposta". Purtroppo, dopo un lungo incontro, ha aggiunto l'Alto rappresentante Ue, "il primo ministro Kurti non era disposto ad andare avanti e ad avviare un processo credibile per la creazione della comunità a maggioranza serba e ha insistito, invece, sulla formalizzazione del riconoscimento de facto come primo passo". Il presidente Vucic "ha invece accettato la proposta dell'Unione europea per l'attuazione dell'accordo. Ha presentato un'altra proposta, ma alla fine ha accettato la nostra. Ci siamo impegnati a fondo, ma purtroppo oggi non è stato possibile colmare le differenze", ha concluso Borrell. (Beb)