Kosovo-Serbia: disposta custodia di 48 ore per due ragazzi serbi fermati a Gracanica

- E' stata ordinata la custodia cautelare di 48 ore per i due giovani fratelli serbi di 19 e 24 anni fermati ieri dalla polizia kosovara nel centro della città di Gracanica, nel nord del Paese. I due giovani sarebbero stati picchiati dalle forze dell'ordine, e il motivo, secondo quanto riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts", sarebbe una presunta "aggressione contro gli agenti di polizia". "Penso che questa sia una misura intimidatoria, per la quale non esiste alcuna ragione. La custodia è determinata per crimini gravi, non per non aver indossato la cintura di sicurezza. Questo per me è incomprensibile", ha detto l'avvocato dei ragazzi, Mile Markovic. La collega Jovana Filipovic ha aggiunto che finora l'unica cosa chiara sono "i video terrificanti del pestaggio dei giovani che non hanno opposto resistenza alla polizia". (segue) (Seb)