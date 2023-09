Kosovo-Serbia: disposta custodia di 48 ore per due ragazzi serbi fermati a Gracanica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto della polizia kosovara invece riporta che i due ragazzi sono stati arrestati "per aver ostacolato e aggredito fisicamente due agenti mentre erano in servizio, i quali hanno riportato ferite e hanno ricevuto cure mediche". Testimoni oculari hanno affermato che ieri sera gli agenti della polizia kosovara hanno fermato l'auto nella quale si trovavano i due fratelli e li hanno sanzionati per non aver indossato le cinture di sicurezza. Alla domanda di uno dei due sul perché la multa fosse stata scritta in lingua albanese e non in lingua serba è seguita la reazione della polizia. (Seb)