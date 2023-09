Kosovo: disposti gli arresti domiciliari per i due serbi arrestati a Gracanica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale di Pristina ha disposto gli arresti domiciliari, per la durata di un mese, per i due giovani di etnia serba, i fratelli Andrija e Mihailo Micic, arrestati nei giorni scorsi dalla polizia kosovara. Uno dei due aveva riportato lesioni fisiche dopo l'intervento della polizia. Dopo il loro arresto, i fratelli Micic sono stati trattenuti per un breve periodo presso la stazione di polizia di Gracanica e poi trasferiti in ospedale, dove sono rimasti fino all'udienza di oggi. I fratelli erano stati fermati perché non avevano le cinture di sicurezza allacciate. L'avvocato di uno dei Micic, Jovana Filipovic, ha annunciato ricorso contro la misura cautelare perché a suo avviso "non vi è alcuna responsabilità degli indagati, e la colpa dell'uso eccessivo della forza è dei poliziotti".(Alt)