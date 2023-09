Kosovo-Serbia: Borrell, preoccupazione per aumento tensioni, necessario attuare impegni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ue ricorda alle parti la loro responsabilità di mantenere il principio di riservatezza nel dialogo, che è una componente fondamentale di qualsiasi processo negoziale politicamente sensibile. Inoltre, l'Ue rimane preoccupata per la mancanza di progressi da parte di entrambe le parti nella riduzione delle tensioni nel nord del Kosovo, diversi mesi dopo l'ultima esplosione di violenza che ha provocato feriti tra i cittadini, le truppe della Kfor, le forze dell'ordine e i rappresentanti dei media, alcuni con conseguenze gravi e permanenti", continua la nota, in cui l'Alto rappresentante europeo precisa che, nonostante i ripetuti appelli dell'Ue e di altri partner internazionali, le misure adottate finora rimangono insufficienti e la situazione della sicurezza nel nord del Paese resta tesa. "In questo contesto, le iniziative del Kosovo, tra cui le espropriazioni di terreni nel nord del Kosovo, gli ordini di sfratto, le telecomunicazioni e l'uso di forze speciali di polizia per compiti di polizia comunitaria, non sono conformi allo Stato di diritto e rischiano di contribuire a un ulteriore aumento delle tensioni. I continui attacchi su piccola scala da parte di gruppi criminali e le intimidazioni ai cadetti della polizia serba del Kosovo appena reclutati e alla popolazione locale sono inaccettabili e devono cessare immediatamente", continua Borrell. (segue) (Beb)