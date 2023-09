Balcani: Lajcak con Chollet ed Escobar, visione simile su situazione e su via da seguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha incontrato il consigliere del Dipartimento di Stato Derek Chollet e l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, a margine della 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di New York. Lajcak, sul social network X (ex Twitter), ha spiegato di condividere con Chollet ed Escobar, definiti "buoni amici", "la stessa visione della situazione nei Balcani occidentali e una visione simile della via da seguire". (Seb)