- Ucraina e Stati Uniti sono “veri alleati”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, prima di un bilaterale alla Casa Bianca con l’omologo Usa, Joe Biden. “Voglio ringraziare le autorità e il popolo statunitense per la cruciale assistenza che ci stanno fornendo per combattere i terroristi russi”, ha detto. (Was)