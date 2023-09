Ucraina: Biden, la Russia è l’unico ostacolo alla pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia rappresenta “l’unico ostacolo” alla pace in Ucraina. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un bilaterale esteso alla Casa Bianca con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. “Vladimir Putin pensava di spezzare lo spirito ucraino, ma vi ha sottovalutato: pensava di distruggere l’alleanza dei Paesi occidentali e la Nato, che non avremmo sostenuto Kiev, ma si sbaglia”, ha detto, aggiungendo che “nessuno deve sentirsi libero di prendere con la forza il territorio di un altro Stato”. Insieme ai nostri alleati, ha affermato, continueremo “ad assistere l’Ucraina per riconquistare la propria indipendenza e la propria integrità territoriale”. (Was)