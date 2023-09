Corea del Sud-Ecuador: Yoon incontra omologo Lasso a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha proseguito ieri una fitta agenda di incontri bilaterali a margine della 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, tesi soprattutto a promuovere la candidatura di Busan a ospitare l'Expo 2030. Dal suo arrivo a New York lunedì il presidente coreano ha avuto decine di incontri bilaterali: ieri mattina, in particolare, Yoon ha incontrato l'omologo dell'Ecuador Guillermo Lasso, col quale ha discusso i progressi dei colloqui per il rafforzamento dell'accordo di cooperazione economica tra i rispettivi Paesi. Yoon ha chiesto il sostegno dell'Ecuador per la partecipazione di Korea Expressway Corp. al progetto per la costruzione di una autostrada che collegherà tre città del Paese americano. Nel pomeriggio Yoon ha incontrato anche il primo ministro di Saint Kitts e Nevis (Git)