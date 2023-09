Usa: Biden in Arizona la prossima settimana per un discorso su rafforzamento democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden visiterà la Costa occidentale degli Stati Uniti la prossima settimana per una serie di eventi di raccolta fondi in vista delle elezioni presidenziali 2024, e farà tappa in Arizona, dove terrà un discorso incentrato sul rafforzamento della democrazia Usa. Lo ha annunciato la Casa Bianca, precisando che il viaggio di Biden inizierà martedì 26 settembre a San Francisco, e proseguirà dalla sera di mercoledì a Phoenix, in Arizona, dove l'inquilino della Casa Bianca "onorerà l'eredità del senatore (repubblicano) John McCain e il lavoro che deve essere fatto assieme per rafforzare la nostra democrazia". (Was)