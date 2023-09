Medio Oriente: presidente Abbas, sbaglia chi immagina la pace senza i pieni diritti palestinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento al Palazzo di Vetro, Abbas si è chiesto “perché rimanere in silenzio davanti a queste violazioni? Perché ci sono doppi standard quando si parla di Israele? Non è tempo di parlare di questo tema? Chiediamo le scuse, compensazioni”. Citando “lo stallo del processo di pace (in Medio Oriente)”, Abbas ha chiesto alle Nazioni Unite e al segretario generale delle Nazioni Unite di organizzare “una Conferenza internazionale di pace e chiunque vuole raggiungere la pace in Medio Oriente può partecipare”. Questa Conferenza internazionale “forse sarà l’ultima occasione per creare due Stati”. “Chiedo all’Onu di agire per proteggere la popolazione dalla continua aggressione dei coloni terroristi e dei militari dell’occupazione. La situazione attuale è intollerabile”, ha affermato. (Res)