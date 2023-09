© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Egitto ha mantenuto il tasso d'interesse al 19,25 per cento per i depositi e al 20,25 per cento per i prestiti. Nella riunione del mese scorso, la Banca centrale aveva aumentato i tassi sui depositi e sui prestiti overnight di 100 punti base, rispettivamente al 19,25 per cento e al 20,25 per cento, per un aumento totale di 300 punti base dall’inizio dell’anno e di 800 punti base nel 2022. (Cae)