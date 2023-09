© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- - Conferenza stampa di Forza Italia per la presentazione di alcuni amministratori locali di Roma e provincia che hanno aderito al partito. Saranno presenti il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, il responsabile Enti Locali Maurizio Gasparri, il coordinatore provinciale Alessandro Battilocchio e il capogruppo in Regione Giorgio Simeoni. Via degli Uffici del Vicario 21, Sala Colletti. (Ore 11:30).- Conferenza stampa degli studenti e delle studentesse dell'università in protesta contro il caroaffitti. Pantheon, Roma. (Ore 10). (Rer)