Tunisia: presidente Saied, elezioni il 24 dicembre

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha annunciato che le elezioni locali e regionali si terranno il 24 dicembre 2023. Nel corso di una riunione ministeriale tenuta oggi, ha spiegato di aver scelto questa data per il suo valore simbolico, in quanto coincide con la morte dei martiri Mohamed Laamari e Chaouki Hidri a Sidi Bouzid nel 2010. Saied ha spiegato che il primo turno delle elezioni si terrà il 24 dicembre e che se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta, si terrà un secondo turno, durante il quale solo il primo e il secondo candidato con il maggior numero di voti si candideranno per la rielezione. (Tut)