- L'Iva al cinque per cento viene prorogata per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 per quanto riguarda le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali. È quanto si legge nella bozza del dl Energia atteso lunedì in Consiglio dei ministri. (Rin)