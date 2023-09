Dl Energia: bozza, per contrasto evasione sanzioni più basse per violazione certificazione corrispettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al fine di promuovere l'adempimento spontaneo e l'emersione di base imponibile, i contribuenti che, dal primo gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, possono rimuovere le predette violazioni con il pagamento integrale, entro il 15 dicembre 2023, di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili in base al tipo di violazione commessa, con un minimo di duemila euro”. È quanto si legge nella bozza del dl Energia atteso lunedì in Consiglio dei ministri. La regolarizzazione “si perfeziona a condizione che”, entro il 15 dicembre 2023, “siano effettuati tutti i seguenti adempimenti: regolarizzazione delle violazioni e versamento delle sanzioni dovute; versamento delle maggiori imposte, interessi e relative sanzioni, nonché la presentazione delle dichiarazioni integrative, nel caso in cui le violazioni abbiano comportato anche una infedeltà dichiarativa ovvero un omesso o carente versamento dell'imposta sul valore aggiunto calcolata in sede di liquidazione periodica. In tali ipotesi le sanzioni sono ridotte alla metà della misura applicabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, tenuto conto del momento in cui avviene la regolarizzazione”. “Resta ferma la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648- ter del Codice penale, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e quelle in materia di normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”, si legge ancora nella bozza. (Rin)