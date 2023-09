© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proroga di due mesi per i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso dell’Aifa. È quanto si legge nella bozza del dl Energia atteso lunedì in Consiglio dei ministri. Il provvedimento sposta infatti dal primo ottobre al primo dicembre il termine fino a cui i componenti restano in carica. (Rin)