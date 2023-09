Dl Energia: bozza, oneri sistema gas azzerati anche per quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas”. È quanto si legge nella bozza del dl Energia atteso lunedì in Consiglio dei ministri. (Rin)