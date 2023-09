Ucraina: Zelensky, a Washington per rafforzare coalizione a difesa della democrazia nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato di essersi recato in visita a Washington per “rafforzare la nostra coalizione per la difesa del popolo ucraino, e della libertà e della democrazia in tutto il mondo”. Prima di un bilaterale alla Casa Bianca con l’omologo statunitense, Joe Biden, Zelensky ha affermato di avere incontrato i rappresentanti del Congresso, per “ringraziare gli Stati Uniti per il loro enorme sostegno”. Il presidente ucraino si è anche detto “ansioso di discutere il futuro dell’assistenza militare statunitense, in particolar modo nel dominio aereo”. (Was)