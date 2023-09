Ucraina: Usa annunciano nuovi aiuti militari per 325 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, dal valore di 325 milioni di dollari. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato in una nota di avere autorizzato nuovi aiuti militari per 128 milioni di dollari, ai quali se ne aggiungeranno 197 approvati dal Pentagono. “Le nuove forniture includono nuove munizioni per i sistemi di difesa aerea, che consentiranno alle Forze armate ucraine di proteggere le proprie città dagli attacchi missilistici russi durante l’inverno”, ha detto, aggiungendo che durante la stagione invernale le forze di Mosca intensificheranno gli attacchi contro le infrastrutture civili in Ucraina. Il pacchetto include anche proiettili di artiglieria, munizioni anticarro e bombe a grappolo. “La nostra partnership è più forte che mai”, ha concluso Blinken. (Was)