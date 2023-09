© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di “contare” sul Congresso per l’approvazione di nuovi aiuti all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Rispondendo ad una domanda dei giornalisti, prima di un bilaterale esteso alla Casa Bianca con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, Biden ha detto di contare “sul buon senso del Congresso: non vi è alternativa”. (Was)