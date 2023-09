Medio Oriente: presidente Abbas, sbaglia chi immagina la pace senza i pieni diritti palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi pensa che la pace possa prevalere in Medio Oriente senza che il popolo palestinese goda dei suoi pieni diritti legittimi si sbaglia. Lo ha detto il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, alla 78esima sessione dell’Assemblea generale dell’Onu in corso a New York. Le dichiarazioni giungono mentre sono in corso i colloqui indiretti tra Israele e Arabia Saudita per l'avvio delle relazioni diplomatiche. Una delle condizioni poste da Riad riguarda la creazione di uno Stato palestinese. “Gli effetti della Nakba continuano a causa dell’occupazione israeliana che viola i principi della legge internazionale. Trent’anni dopo gli Accordi di Oslo, abbiamo fiducia che l’Onu possa far rispettare le risoluzioni, con Gerusalemme est capitale e con la creazione di uno Stato palestinese entro i confini del 1967”, ha affermato Abbas. Il presidente dell’Anp ha aggiunto: “Il governo razzista di estrema destra israeliano continua a intimidire la nostra popolazione e continua a non consegnarci i corpi dei martiri”. Dopo aver pronunciato questa dichiarazione, una rappresentante di Israele ha lasciato la sua postazione. Abbas ha aggiunto che “il governo dell’occupazione continua ad assaltare i luoghi religiosi che, secondo la legittimità internazionale, sono a uso esclusivo dei fedeli musulmani”. (segue) (Res)