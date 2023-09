Ucraina: Zelensky incontra membri Camera Usa, grati per tutto il sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina è sinceramente grata alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e all’intero popolo statunitense per tutto il sostegno. Lo ha scritto su X (ex Twitter) il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, dopo l’incontro con lo speaker della Camera, Kevin McCarthy. “Per vincere dobbiamo restare tutti uniti e lavorare insieme”, ha aggiunto. Zelensky ha affermato: “Abbiamo realizzato molto insieme per salvaguardare la democrazia, la libertà e la dignità, valori condivisi da entrambe le nostre nazioni. Il popolo ucraino ha sofferto immensamente a causa dei crimini di guerra russi, ma abbiamo liberato più della metà del territorio occupato dagli invasori russi e possiamo vedere chiaramente che la vittoria si sta avvicinando”. Il capo dello Stato ucraino ha discusso con i rappresentanti della Camera statunitense “della situazione sul campo di battaglia e delle esigenze prioritarie di difesa, compresa quella aerea”. Durante il colloquio, Zelensky ha sottolineato che “una vittoria ucraina garantirà che né la Russia né qualsiasi altra dittatura destabilizzeranno nuovamente il mondo libero”. (Res)