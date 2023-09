Tunisia: presidente Saied, migranti trattati nel rispetto della legge e dei valori morali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia Kais Saied ha dichiarato oggi durante una riunione ministeriale che il suo paese ha trattato i migranti nel rispetto della legge e dei valori morali. "Quello che i migranti hanno trovato in Tunisia è più di quello che hanno trovato altrove, ma il loro soggiorno deve avvenire nel quadro della legge", ha detto. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni, Oim, e l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, l’Unhcr, hanno espresso “profonda preoccupazione per la sicurezza e le condizioni in cui versano centinaia di migranti, rifugiati e richiedenti asilo in Tunisia. (Tut)