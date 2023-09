Migranti: Lollobrigida, spero Francia e Germania dimostrino senso di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dell’immigrazione “Francia e Germania, che sempre hanno richiamato l'Italia al senso di responsabilità, devono oggi essere altrettanto responsabili non a parole ma nei fatti. Spero che questo avvenga, se non dovesse avvenire ne prenderemo atto e ragioneremo di conseguenza". Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a “Dritto e rovescio”, su Rete 4. “Credo che in questi mesi Meloni abbia dimostrato che l’Italia ha cambiato impostazione sul tema dell’immigrazione, pur avendo flussi in aumento, anche dovuti alla congiuntura”, ha proseguito. “Il tentativo – ha chiarito – è stato quello, nei consessi internazionali, di rendere tutti corresponsabili di quanto stesse avvenendo in Italia. Von der Leyen ha dimostrato attivismo prima con il viaggio in Tunisia e ora a Lampedusa, redendosi conto di una situazione che non è più sostenibile per l’Italia e per l’Europa”. Il governo “con grande prudenza e senso di responsabilità sta tentando di coinvolgere gli organismi sovranazionali squarciando il velo dell'ipocrisia, anche dimostrando quanto alcune nazioni, che si sono sempre dichiarate solidali sulle spalle dell'Italia, avessero poi voglia di compartecipare alle criticità che noi assorbiamo”, ha concluso il ministro. (Rin)