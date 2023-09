Roma: presidente Municipio XII su allagamento, linee bus deviate, forse scuole chiuse domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'allagamento che sta interessando Circonvallazione Gianicolense le linee autobus al momento sono deviate verso via Ramazzini e rientrano sulla Gianicolense dall’angolo di Piazza San Giovanni di Dio. Il 791 passa su via Virginia Agnelli per poi tornare sull’Olimpica da Colli Portuensi. Le scuole interessate dal problema, soprattutto la Oberdan, dovrebbero avere entro domani mattina presto una autobotte a disposizione ma non è ancora stato definito se domani si potranno riaprire tutte le scuole. Lo comunica in un video sui social network il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti, che in questo momento si trova sul posto per le operazioni di ripristino messe in campo da Acea Ato 2. "Confidiamo nel lavoro di Acea per risolvere il prima possibile un guasto di così grande portata - spiega il presidente -. Siamo sulla Circonvallazione Gianicolense insieme ai tecnici di Acea, i quali stanno lavorando per isolare il guasto. L’auspicio è che durante la notte il danno possa essere risolto con il conseguente ritorno dell’acqua nelle case della zona. Acea sta comunque inviando tre autobotti che saranno a servizio dei cittadini che non avranno l’acqua durante la notte. Faremo sapere dove sono posizionate. La riapertura della Gianicolense è ovviamente una priorità", conclude Tomassetti. (Rer)