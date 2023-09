Ucraina: Biden, rapimento di bambini da parte dei russi è un atto criminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapimento di “migliaia di bambini ucraini”, da parte delle forze russe, rappresenta “un atto criminale”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un bilaterale esteso alla Casa Bianca con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. “Continueremo a fornire aiuti umanitari a Kiev, per sostenere chi soffre a causa dell’aggressione russa: vogliamo una pace giusta e duratura”, ha detto, aggiungendo che Mosca vuole sfruttare l’inverno per colpire nuovamente il popolo ucraino, attaccando le infrastrutture civili. (Was)