Libia: inondazioni, Interpol manda squadra per aiutare nell'identificazione delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra dell’Interpol è arrivata a Derna, nel nord-est della Libia, per aiutare a identificare le vittime delle alluvioni. Il ministero dell’Interno del governo di unità nazionale ha annunciato l’arrivo di un team emiratino, che lavorerà in coordinamento con le autorità locali nelle aree colpite dalle inondazioni provocate dal passaggio del ciclone sub-tropicale “Daniel”. Il ministero ha fatto sapere che l’Interpol invierà squadre anche da altri Paesi per aiutare nelle ricerche. Finora, secondo gli ultimi resoconti della Mezzaluna rossa libica, il bilancio delle vittime nella città di Derna, in Cirenaica, regionale orientale della Libia, è salito a 11.300 morti e 10.100 dispersi. (Lit)